В Калининградской области запретят продажу алкоголя после 21 часа

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-05T16:36:30+03:00

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Прокуратура Калининградской области и депутаты Облдумы нашли компромисс в вопросе ужесточения правил продажи алкоголя в регионе.

Весной этого года областная прокуратура подготовила поправки в закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области». В первую очередь, ведомство предложило сразу на три часа сократить время продажи алкоголя. Сейчас горячительные напитки можно продавать с 10 до 22 часов прокуратура предложила установить в области другой временной промежуток - с 11 до 20 часов.

В сентябре депутаты не стали принимать прокурорские поправки и предложили создать рабочую группу для доработки законопроекта. Результаты этой «доработки» были рассмотрены на заседании комитета по экономической политике Облдумы во вторник, 5 ноября.

«Было рекомендовано подготовить поправки в законопроект, уменьшающие время запрета – с 21 часа до 11 часов утра», - отметил председатель думского комитета по экономической политике Александр Никулин.

В результате комитет рекомендовал Облдуме принять поправки с учетом мнения рабочей группы на ближайшем заседании регионального парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU