2019-11-05T19:25:06+03:00
Экономика

Альфа-Банк упростит кредитование компаний за счет внешних данных

Процедура кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Альфа-Банке стала еще проще
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Лимиты по кредитам без залога будут устанавливаться автоматически на основании информации базы СПАРК.

Физлица, у которых есть собственный бизнес, могут рассчитывать на кредит до трех миллионов рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальный объем кредита составит шесть миллионов рублей.

Процесс выдачи кредита заметно упростится благодаря применению новой технологии, отмечают в АО «Альфа-Банк». Деньги можно будет получить в течение одного-двух дней. Корпоративная база СПАРК, которая содержит данные обо всех юрлицах России, поможет оценить платежеспособность и рентабельность каждой компании. Информация в систему поступает из судов, федеральных ведомств и информационных ресурсов, а также от руководящего состава самой организации. Сотрудник банка, использующий СПАРК, может теперь не приезжать в компанию, а кредитный аналитик - лишь подтверждать финансовую отчетность заемщика. Если владелец бизнеса - физическое лицо, никакую отчетность предоставлять не нужно.

Как отмечает глава департамента кредитования малого бизнеса банка Марина Полякова, сегодня экономика в стране становится все более прозрачной. Кредиторы часто обращаются к данным бюро кредитных историй, систем СПАРК, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, чтобы оценить кредитоспособность корпоративного заемщика. Она добавила, что использование формата big data делает процесс кредитования понятным и быстрым. Процесс завершается в рекордно короткие сроки, снижается себестоимость процесса. Все это позволяет увеличивать объемы выдачи кредитов, не теряя качество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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