Завершаем Всероссийский театральный марафон
Это окончание грандиозного Всероссийского гастрольного марафона – ключевое событие Года театра. Калининградцев ждет феерическое светомузыкальное шоу. С помощью современного видеомаппинга зрителям расскажут историю российского театра.
Для приглашенных праздник продолжится в двух фойе театра, а на сцене пройдет торжественная церемония передачи символа Всероссийского гастрольного марафона самому западному региону России. Затем зрители увидят спектакль «Мнимый больной» (12+).
В этот день с 14.00 до 16.00 для специалистов театральной сферы и любителей в областной научной и библиотеке им. Чехова пройдут мастер-классы и творческие встречи с известными театральными деятелями.
В большом бале Мальпомены заняты лучшие творческие силы региона, в том числе сводный хор и оркестры. Всего в этом событии примут участие более 300 калининградских артистов, танцоров, музыкантов.
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ИСТОЧНИК KP.RU