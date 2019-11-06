Завершаем Всероссийский театральный марафон

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-06T17:03:53+03:00

В воскресенье, 10 ноября, в 18.00 перед Калининградским драмтеатром начнется праздничное действо

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Это окончание грандиозного Всероссийского гастрольного марафона – ключевое событие Года театра. Калининградцев ждет феерическое светомузыкальное шоу. С помощью современного видеомаппинга зрителям расскажут историю российского театра.

Для приглашенных праздник продолжится в двух фойе театра, а на сцене пройдет торжественная церемония передачи символа Всероссийского гастрольного марафона самому западному региону России. Затем зрители увидят спектакль «Мнимый больной» (12+).

В этот день с 14.00 до 16.00 для специалистов театральной сферы и любителей в областной научной и библиотеке им. Чехова пройдут мастер-классы и творческие встречи с известными театральными деятелями.

В большом бале Мальпомены заняты лучшие творческие силы региона, в том числе сводный хор и оркестры. Всего в этом событии примут участие более 300 калининградских артистов, танцоров, музыкантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU