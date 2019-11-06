Министр: К 2024 году в Калининградской области будет на 15 тысяч детей больше

СЕГОДНЯ 19:13 2019-11-06T19:13:31+03:00

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В Калининградской области растет детское население и увеличивается количество школьников. Об этом на встрече с директорами школ рассказала министр образования региона Светлана Трусенева.

«Мы прогнозируем, что к 2024 году это еще на пятнадцать тысяч детей больше относительно сегодняшних цифр. Это требует от нас расширения мощности инфраструктуры – и это не только строительство новых школ, но и выбор самих образовательных учреждений оптимальных моделей организации учебного процесса, особого взаимодействия с родителями при обучении во вторую смену, – отметила Светлана Трусенева.

Также на встрече глава министерства рассказала, что уже в следующем году в Калининграде начнется строительство самой большой школы на улице Рассветной.

ИСТОЧНИК KP.RU