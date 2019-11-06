Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам

СЕГОДНЯ 20:06 2019-11-06T20:06:19+03:00

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Альфа-Банк значительно улучшил условия по ипотечным кредитам. С шестого ноября клиенты могут рефинансировать ипотеку по ставке от 8,69%, она снизилась на 0,6%. По рефинансированию в банке увеличили размер кредита с 80% от стоимости залога до 90% по строящемуся жилью и до 85% по готовому жилью.

АО «Альфа-Банк» также отменил надбавку за предоставление кредита по двум документам, которая ранее составляла 0,5%, пишет Newsnn.ru.

Сегодня банк готов предложить своим клиентам различные программы ипотечного кредитования. Это займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья или кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Ипотеку можно оформить на срок от 3 до 30 лет. В качестве первоначального взноса или погашения кредита допустимо использовать маткапитал. Заемщику предстоит внести не менее пяти процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.

По данным Frank RG, Альфа-Банк в сентябре занял третье место по объему выдачи ипотеки. Доля рынка банка выросла до 3,4%, а увеличение ипотечного портфеля за месяц составило 10,7%. С начала года ипотечный портфель финансовой организации вырос на 111% и составил 74,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU