Под Калининградом замдиректора ЖЭКа набросился с кулаками на жильца за то, что тот попытался включить в доме воду

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-07T12:18:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Ласкино под Калининградом заместитель директора местной управляющей компании набросился с кулаками на одного из жильцов, когда тот попытался включить в доме воду. Ранее решением УК вода в доме была отключена, по предварительной версии, за неуплату.

В ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как полный мужчина в полосатом джемпере (вероятно, замдиректора управляющей компании) совершает высокий прыжок, демонстрируя знание приемов кунг-фу, после чего налетает, как вихрь, на жильца, который пытается костылем открыть водопроводный люк. На протяжении нескольких минут идет борьба по "перетягиванию костыля".

Сейчас мы пытаемся получить официальные комментарии об инциденте и причинах конфликта. Вероятно, вода была отключена во всем жилом комплексе в Ласкино по причине неуплаты отдельных собственников.

"У нас нет тарифа на воду, УК уже штрафовали за это, - поясняет ситуацию один из жильцов. - Очистные сооружения якобы ввели в эксплуатацию, но нет (УК хочет за счет своих жильцов это ввести). У ЗамДир УК (вы его видите на видео), вообще ничего святого нет... Жители комплекса повторно платят за установку почтовых ящиков и благоустройство территории... Своя мафия на которую никто не хочет искать управу".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/742351" frameborder="0"></iframe> Представитель УК набросился с кулаками на жильца под Калининградом.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU