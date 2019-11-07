Под Калининградом замдиректора ЖЭКа набросился с кулаками на жильца за то, что тот попытался включить в доме воду
В поселке Ласкино под Калининградом заместитель директора местной управляющей компании набросился с кулаками на одного из жильцов, когда тот попытался включить в доме воду. Ранее решением УК вода в доме была отключена, по предварительной версии, за неуплату.
В ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как полный мужчина в полосатом джемпере (вероятно, замдиректора управляющей компании) совершает высокий прыжок, демонстрируя знание приемов кунг-фу, после чего налетает, как вихрь, на жильца, который пытается костылем открыть водопроводный люк. На протяжении нескольких минут идет борьба по "перетягиванию костыля".
Сейчас мы пытаемся получить официальные комментарии об инциденте и причинах конфликта. Вероятно, вода была отключена во всем жилом комплексе в Ласкино по причине неуплаты отдельных собственников.
"У нас нет тарифа на воду, УК уже штрафовали за это, - поясняет ситуацию один из жильцов. - Очистные сооружения якобы ввели в эксплуатацию, но нет (УК хочет за счет своих жильцов это ввести). У ЗамДир УК (вы его видите на видео), вообще ничего святого нет... Жители комплекса повторно платят за установку почтовых ящиков и благоустройство территории... Своя мафия на которую никто не хочет искать управу".
Представитель УК набросился с кулаками на жильца под Калининградом.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU