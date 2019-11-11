Альфа-Банк разработал для клиентов-физлиц сервис «Юрист 24/7»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-11T18:16:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый сервис называется «Юрист 24/7» (18+). В рамках проекта клиентам банка будут оказывать консультативную поддержку партнеры финансовой организации, сообщает newsnn.ru.

Нововведение прокомментировал директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный. По его мнению, стремление финансовых организаций работать по принципу «единого окна» – востребованный тренд. Если клиент обращается в банк для решения не только финансовых вопросов, это укрепляет лояльность и демонстрирует доверие.

Клиентам это очень удобно – не требуется тратить время, искать подрядчиков, все уже сделано за него. Причем юристы, как говорится не «с улицы», а надежные партнеры банка. То, что АО «Альфа-Банк» предложил физлицам одну из самых востребованных, на сегодняшний день, услуг, соответствует стратегии максимальной клиентоориентированности.

ИСТОЧНИК KP.RU