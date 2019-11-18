Всероссийский марафон финишировал

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-18T12:22:49+03:00

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За год в гастрольной акции поучаствовали театры всех 85 субъектов федерации, 93 города и 203 театра. Свыше семи миллионов зрителей посмотрели 450 спектаклей.

Около 5 тысяч калининградцев принимали марафон у стен калининградского драмтеатра. 300 актеров, музыкантов всех оркестров, певцов сводного хора, танцоров, хип-хопперов, барабанщиков, ходулистов, арт-волонтеров показали уникальное, незабываемое зрелище.

Переходящий символ Года театра, прибывший из Мурманска, торжественно вручили министру по культуре и туризму Калининградской области Андрею Ермаку и худруку калининградской драмы Михаилу Андрееву.

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Принимая эстафету, министр сказал: «Город был абсолютно театральным весь этот год. Поэтому слова огромной благодарности я хочу сказать всем своим коллегам!» Завершился праздник Мельпомены спектаклем драмтеатра «Мнимый больной» (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU