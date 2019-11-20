Квартиры или деньги: Область выделила Советску 33 млн рублей на расселение «дома на таможне»
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Региональное правительство выделило Советску субсидию на переселение жителей аварийного дома у моста королевы Луизы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
На переселение граждан из дома №3 на улице Базарной выделено 33,7 млн рублей. Средства на эти цели нашлись в резервном фонде правительства.
Постановление предполагает два способа переселения людей из «дома на таможне» - либо приобретение для них нового жилья, либо выплата возмещения. Сам дом будет снесен.
ИСТОЧНИК KP.RU