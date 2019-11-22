2019-11-22T17:02:38+03:00
Общество

В Гурьевском районе обнаружили масштабные нарушения при продаже земельных участков

Виктор Сергеев
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Администрация Гурьевского городского округа заключила более 20 договоров купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения требований Земельного кодекса РФ выявила в ходе проверки районная прокуратура. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, в августе этого года ситуацию с продажей земельных участков обсуждали на заседании правительства Калининградской области. Губернатор Антон Алиханов озвучил информацию Росреестра о подозрительных сделках по продаже земельных участков в Гурьевском городском округе в мае 2017-мае 2019 года. В муниципалитете, по данным Росреестра, проворачивали сомнительные сделки, которые позволяли арендаторам покупать участки даже за 616 рублей, при этом, их кадастровая стоимость была в десятки и сотни раз выше.

«В результате неправомерного предоставления 16 участков на общую сумму 17 млн рублей было выведено из местного бюджета. И это только кадастровая оценка, которая ниже рыночной, - сказал Антон Алиханов. - Я пока забирать у вас земельные отношения не буду, но я очень близок к принятию такого решения. Также Алиханова возмутило, что местные власти продают землю без проведения торгов.

На совещании Антон Алиханов потребовал на две недели прекратить все торги по продаже земельных участков. А также создать на сайте регионального правительства раздел, в котором все муниципалитеты будут размещать объявления о торгах и аренде земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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