Из-за автобуса, врезавшегося в павильон, центр Калининграда встал в пробках

СЕГОДНЯ 20:36 2019-11-22T20:36:43+03:00

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Из-за ДТП с участием автобуса, который врезался в цветочный павильон у Центрального рынка, центр Калининграда встал в пробках. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», загруженность дорог оценивается в 5 баллов.

.Фото: Яндекс

Затруднено движение на улице Черняховского, Горького, Пролетарская, Озерова, Севастьянова, Ленинском проспекте. Заторы на части Гвардейского проспекта и улицы Театральной.

Напомним, в пятницу около 17:20 в цветочный павильон на Центральном рынке Калининграда на полном ходу въехал пассажирский автобус, принадлежащий компании «Тотем». Пострадала продавщица цветов – ей травмировало голову. Еще одну женщину, тоже продавщицу, зажало в павильоне, однако, обошлось без травм.

ИСТОЧНИК KP.RU