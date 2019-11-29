Альфа-Банк улучшил приложение мобильного банка

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-29T17:22:49+03:00

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Популярные разделы были перенесены в навигационную панель, расположенную в нижней части экрана: там находятся вкладки «платежи и переводы», «история операций» и «чат». Об этом пишет inkazan.ru.

Также программисты АО «Альфа-Банк» переработали раздел с историей операций. Теперь достаточно сделать пару касаний, чтобы повторить один из предыдущих денежных переводов. Во входящих операциях можно будет увидеть комментарий, оставленный отправителем, и время совершения перевода, а в исходящих можно будет найти название шаблона, который запомнило приложение.

Клиенты банка, обменявшие валюту, смогут в новой версии приложения посмотреть курс конвертации.

В приложении появился поиск ближайшего банкомата по адресу и станции метрополитена. На смартфоне отобразится и степень загруженности того или иного банковского отделения.

Разработчики Альфа-Банка упростили и ускорили процесс переводов по номеру карты. Теперь код 3D-secure высвечивается в виде пуш-уведомления и автоматически появляется в поле подтверждения операции. Пополняя счет с карт других банков, клиентам больше не нужно вводить код CVC, если этого не требует банк-эмитент.

Когда пользователи перейдут на новую версию приложения, то заметят, что появились новые возможности. К примеру, стали доступы выбор счета для перевода средств по номеру телефона, смена шаблонов платежей и создание автоматических переводов по расписанию на счета юрлиц, а также погашение ипотечного кредита с карты другой финансовой организации без комиссии.

Мобильное приложение Альфа-Банка используют более пяти миллионов клиентов, что составляет 75% всей клиентской базы компании. В финансовой организации отметили, что ни у кого из отечественных и иностранных банков нет столь высокого показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU