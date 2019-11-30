Для новогоднего оформления микрорайонов Калининграда купили 100 живых елок
О подготовке к празднику мэрия Калининграда сообщила на своей странице в «Фэйсбуке».
«Для новогоднего оформления микрорайонов города мы закупили сто живых елок в горшках. После праздников передадим их в наши различные учреждения, где их потом посадят в землю» - уточнили в администрации.
Калининградцам напоминают: если вы тоже захотите посадить новогоднюю ель где-нибудь у себя во дворе, перед этим нужно обратиться в вашу управляющую компанию. Коммунальщики определят участок, под которым не проходят никакие коммуникации.
О том, как еще Калининград будут украшать к Новому году, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU