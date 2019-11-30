2019-11-30T17:54:18+03:00
Новый год 2019

Для новогоднего оформления микрорайонов Калининграда купили 100 живых елок

Николай Литвинов
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О подготовке к празднику мэрия Калининграда сообщила на своей странице в «Фэйсбуке».

«Для новогоднего оформления микрорайонов города мы закупили сто живых елок в горшках. После праздников передадим их в наши различные учреждения, где их потом посадят в землю» - уточнили в администрации.

Калининградцам напоминают: если вы тоже захотите посадить новогоднюю ель где-нибудь у себя во дворе, перед этим нужно обратиться в вашу управляющую компанию. Коммунальщики определят участок, под которым не проходят никакие коммуникации.

О том, как еще Калининград будут украшать к Новому году, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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