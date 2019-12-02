2019-12-02T18:32:32+03:00
Общество

Алиханов заявил о решении проблемы с вывозом товаров из мусора

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство смогло добиться снятия дополнительного административного барьера, который мешал вывозу за пределы Калининградской области товаров, произведенных из мусора. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал губернатор Антон Алиханов.

«…Вторая история, которая также касалась министерства финансов, но уже с точки зрения Федеральной таможенной службы, это так называемая проблема отходов. Получалась ситуация, когда таможня трактовала любой продукт, изготовленный из отходов, как импортный, соответственно, наши предприниматели вынуждены были оплачивать таможенные пошлины. Сейчас мы получили административное решение, которое в ближайшее время будет доведено, я надеюсь, до ФТС, и наш бизнес снимет с себя оковы дополнительных административных барьеров. И это тоже произошло благодаря решению президента», - сказал глава региона.

Как ранее писала «Комсомолка», до 2018 года в регионе активно развивалась переработка пластика, из него изготавливалась продукция с высокой добавленной стоимостью, которая пользовалась спросом по всей стране, а также в Казахстане и Белоруссии.

В апреле прошлого года позиция Федеральной таможенной службы и Министерства финансов РФ изменилась - пластик, собранный на территории региона стали считать иностранным товаром, поэтому при вывозе продукции из этого мусора, бизнес должен совершать таможенную процедуру с уплатой всех пошлин и НДС. Предприниматели обратились в суд, который признал действия таможни неправомерными, однако таможня все равно считала эти товары импортными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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