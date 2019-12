СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-03T10:09:28+03:00

Альфа-Банк удостоился награды «Bank of the Year in Russia 2019» от издания The Banker

Эксперты британского журнала The Banker объявили Альфа-Банк «Банком года в России» («Bank of the Year in Russia 2019») и вручили ему награду за высокие темпы роста, реализацию стратегических проектов и технологическое превосходство над конкурентами