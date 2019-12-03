Альфа-Банк удостоился награды «Bank of the Year in Russia 2019» от издания The Banker

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-03T10:09:28+03:00

Эксперты британского журнала The Banker объявили Альфа-Банк «Банком года в России» («Bank of the Year in Russia 2019») и вручили ему награду за высокие темпы роста, реализацию стратегических проектов и технологическое превосходство над конкурентами

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Издание похвалило Альфа-Банк за успехи в переводе всех своих продуктов на цифру. Специалисты The Banker похвалили финансовую организацию за модернизацию мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Журналу понравились инновационные продукты банка: быстрый выпуск карт; «семейный счет», к которому возможно подключение до четырех человек; цифровые сервисы для тех, кто взял ипотеку; виртуальные карты для предпринимателей. Также высокой оценки удостоился сервис, который позволяет подтверждать платежи корпоративных клиентов с помощью отпечатка пальца. Об этом сообщают novostivolgograda.ru.

Эксперты The Banker обратили внимание на положительную динамику роста финансовых показателей. Отчет за 2018 год, который анализировало жюри, показал, что достаточность капитала первого уровня выросла на 13,1% до семи миллиардов рублей, активы увеличились на 5,5% до 47 миллиардов долларов, а рентабельность капитала и операционная эффективность составили, соответственно, 19,5% и 39,4%.

Как сказал главный управляющий директор АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский, присвоение данной награды свидетельствует о лидерстве банка. На текущий момент финансовая организация является самым phygital банком в России, в котором объединены цифровой и физический клиентский опыт. Верхошинский добавил, что за 12 месяцев клиентура Альфа-Банка выросла на один миллион человек.

По словам директора, в магазине AppStore мобильное приложение Альфа-Банка имеет наивысшую оценку среди других мировых банков. Для оформления карты через приложение необходимо потратить всего несколько секунд.

Уже 10 лет прошло с тех пор, как Альфа-Банк первым в РФ запустил интернет- и мобильный банк. Теперь финансовая организация снова находится впереди всех и занимается созданием физической сети нового поколения (phygital branch). Эти успехи в том числе отметили эксперты британского ежемесячника The Banker, который выпускается в Лондоне с 1926 года и освещает новости в сфере международных финансов. Ежегодно лучшие банки получают от издания награды The Banker Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU