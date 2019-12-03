В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах начнется ремонт в следующем году

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-03T18:22:28+03:00

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В следующем году в Калининграде продолжат ремонтировать улицы

Киевскую и Гагарина, но к ним присоединится еще несколько важных дорог. Об этом в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации города Олег Кутин.

- Сейчас готовим к конкурсным процедурам ремонт отрезка улицы Батальной от Судостроительной до Аллеи Смелых; также ремонты пройдут на ул. Инженерной и улице Планерной - от Большой Окружной до Лукашова в Чкаловске, - рассказал Кутин.

В мэрии говорят, что в следующем году введут в эксплуатацию улицу Гагарина, которую начали расширять. Олег Кутин отметил, что там «активная фаза работы (вынос сетей), которая осложняется тем, что пришлось эвакуировать серьезный боеприпас военного времени».

Также в следующем году продолжится ремонт улицы Киевской, часть которой открыли для движения 1 декабря.

Кстати, в мэрии прислушались к жалобам автомобилистов на светофор на перекрестке с ул. Калинина, и добавили в зеленую фазу еще 10 секунд для едущих по Киевской. Зеленый свет продлили и едущим по ул. Батальной на перекрестке с Инженерной.

Больше информации про дорожный ремонт в Калининграде найдете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU