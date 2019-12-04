К премьере «В поисках Изумрудного города» шьют 80 костюмов

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-04T10:11:47+03:00

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Спектакль по мотивам сказки А.Волкова впервые покажут в калининградской драме 25 декабря. «В поисках Изумрудного города» - это часть большого новогоднего представления, которое в дни школьных каникул будет проходить два раза в день.

Кроме любимых героев, Элли и ее друзей, а также доброй и злой волшебниц, дети увидят обитателей Голубой страны, летучих обезьян, волшебные сонные цветы и жителей Изумрудного города. Поэтому к премьере в швейном цехе театра готовят 80 удивительных костюмов.

Сказка - музыкальная, в ней звучит 12 вокальных произведений, актеры исполняют семь оригинальных танцевальных номеров. Приключения Элли и ее друзей сопровождают видеоинсталляции, а в финале вся сцена станет изумрудной, засверкает паетками.

Худрук калининградской драмы Михаил Андреев говорит: «Это универсальная история: малышей развлекут веселые, яркие персонажи, школьники будут увлечены приключениями, а взрослые вспомнят детство».

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ИСТОЧНИК KP.RU