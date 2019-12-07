В ДТП на ул. Кутузова в Калининграде пострадали три человека
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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Стали известны обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки на улице Кутузова в Калининграде.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 30-летний водитель «Хендая», выезжая с улицы Огарева, не уступил дорогу и врезался в автобус.
В результате ДТП пострадали 3 пассажира «Хендая», среди них -семилетний ребенок.
Пассажиры и водитель рейсового автобуса за медицинской помощью не обращались.
Спасатели помогли выбраться из поврежденного автомобиля пострадавшим, после чего они были доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU