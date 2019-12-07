В ДТП на ул. Кутузова в Калининграде пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-07T12:31:48+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки на улице Кутузова в Калининграде.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 30-летний водитель «Хендая», выезжая с улицы Огарева, не уступил дорогу и врезался в автобус.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира «Хендая», среди них -семилетний ребенок.

Пассажиры и водитель рейсового автобуса за медицинской помощью не обращались.

Спасатели помогли выбраться из поврежденного автомобиля пострадавшим, после чего они были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU