2019-12-07T12:31:48+03:00
Происшествия

В ДТП на ул. Кутузова в Калининграде пострадали три человека

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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Стали известны обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки на улице Кутузова в Калининграде.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 30-летний водитель «Хендая», выезжая с улицы Огарева, не уступил дорогу и врезался в автобус.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира «Хендая», среди них -семилетний ребенок.

Пассажиры и водитель рейсового автобуса за медицинской помощью не обращались.

Спасатели помогли выбраться из поврежденного автомобиля пострадавшим, после чего они были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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