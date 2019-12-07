X5 Retail Group откроет в Калининграде как минимум 15 магазинов «Пятерочка»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-07T12:31:06+03:00

Магазинов может быть и больше, если будут подходящие площади, отметили в компании

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X5 Retail Group откроет первый магазин сети «Пятерочка» в Калининграде в феврале 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора макрорегиона «Северо-Запад» торговой сети «Пятерочка» Тимура Паршикова.

«Мы планируем открыть в Калининграде в районе 15 магазинов, а если будут подходящие площади, то может и больше», — сказал Паршиков.

Как ранее писала «Комсомолка», в ноябре «Пятерочка» разместила объявления о поиске в Калининграде кандидатов на должности регионального менеджера по безопасности и регионального менеджера по персоналу. Среди задач менеджера по персоналу указаны «координация работы по укомплектованию магазинов базовым персоналом» и подбор офисного персонала. Позднее в пресс-службе X5 Retail Group подтвердили, что в операционная деятельность сети в Калининграде стартует в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU