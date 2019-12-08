Антон Алиханов опубликовал новые эскизы мостов через Преголю: двухъярусный в проекте тоже есть

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-08T12:01:12+03:00

По словам губернатора, историческая переправа в случае ее сохранения будет велопешеходной

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В субботу 7 декабря Антон Алиханов опубликовал в своем Инстаграме новые эскизы автомобильного и железнодорожного мостов, которые планируется построить в районе двухъярусного моста.

- Вариант проекта с сохранением двухъярусного моста, - прокомментировал проект губернатор, добавив хэштег #прожектор.

В комментариях калининградцы тут же поинтересовались, какую функцию будет выполнять старый мост.

- Если оставляем, то велопешеходным будет, - ответил Алиханов.

Напомним, ранее опубликованные проекты очень напоминали мост Pont Jacques Chaban-Delmas во французском городе Бордо, из-за чего жители обвинили проектировщиков в плагиате.

ИСТОЧНИК KP.RU