Антон Алиханов опубликовал новые эскизы мостов через Преголю: двухъярусный в проекте тоже есть
В субботу 7 декабря Антон Алиханов опубликовал в своем Инстаграме новые эскизы автомобильного и железнодорожного мостов, которые планируется построить в районе двухъярусного моста.
- Вариант проекта с сохранением двухъярусного моста, - прокомментировал проект губернатор, добавив хэштег #прожектор.
В комментариях калининградцы тут же поинтересовались, какую функцию будет выполнять старый мост.
- Если оставляем, то велопешеходным будет, - ответил Алиханов.
Напомним, ранее опубликованные проекты очень напоминали мост Pont Jacques Chaban-Delmas во французском городе Бордо, из-за чего жители обвинили проектировщиков в плагиате.
ИСТОЧНИК KP.RU