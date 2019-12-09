2019-12-09T22:01:38+03:00
Общество

В правительстве обнародовали список районов Калининграда, где сохранятся зеленые зоны

Площадь рекреационных территорий в областном центре должна увеличиться почти на 100 гектаров
Кирилл Алексеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На совещании у губернатора Антона Алиханова, посвященному сохранению в Калининграде зеленых зон, вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирева сообщила, что проектом изменений в действующий генплан города предполагается увеличение рекреационных территорий на 72 гектара.

- Согласно действующему генеральному плану Калининграда, площадь рекреационных территорий составляет 2 258 га, а проектом предусматривается их увеличение до 2 330 га, - сообщила Сибирева.

Как пояснили в пресс-службе правительства, проект внесения изменений в генплан с целью сохранения зеленых зон коснется следующих территорий: ул. Лесопарковая, Ленинский пр-т, в районе Дома Искусств, ул. Курортная – ул. Линейная – ул. Береговая, ул. Ген. Галицкого, Гвардейский проспект – ул. Горная, ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова, ул. Украинская.

В ходе совещания представители общественности предложили еще ряд дополнений, в частности, касающиеся следующих территорий: микрорайона Космодемьянский, ул. Карамельная – Балтийское шоссе, ул. Горной и пр. Победы (Дм. Донского), Московский пр-т, вдоль набережной реки Новая Преголя, ул. Чайковского, пересечении Ленинского пр-та и ул. Краснооктябрьской, ул. Сержанта Мишина, района ул. Гагарина.

Как отметили в пресс-службе, все озвученные предложения должны будут пройти процедуру публичных слушаний, которая состоится 27 декабря.

Ранее Антон Алиханов обратился в своем Инстаграме к калининградцам с просьбой предложить территории, где необходимо сохранить зеленые зоны. В течение месяца от горожан поступило более 80 предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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