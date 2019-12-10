В Озерске предпринимателям предлагают скинуться на украшение города к Новому году

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-10T10:51:04+03:00

В администрации считают, что эта идея "несет только добро в свет"

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Администрация Озерского городского округа обратилась к местным предпринимателям с просьбой оказать спонсорскую помощь в украшении города к новогодним праздникам. Информация об этом размещена в сообществе "Подслушано в Озерске" в социальной сети "ВКонтакте".

"Администрация обращается к вам с убедительной просьбой рассмотреть возможность внести посильный вклад и оказать спонсорскую помощь для украшения световой иллюминацией нашего города", - написали чиновники, добавив, что улицы становятся ярче, люди позитивнее сам город - красивее, а значит, идея несет только добро в свет".

Ниже размещены реквизиты для перевода средств. Обращение подписано главой администрации Озерского городского округа Натальей Строгановой.

Обращение вызвало неоднозначную реакцию у жителей Озерска. Под постом немало гневных комментариев. "Администрация - позорище, Господи", - написала Оксана Ткаченко. "Администрация так и не поняла, что она о...ла", - заметил Андрей Степанов. "Предложение, от которого трудно отказаться", - высказывает мнение Евгений Орлов.

Впрочем, есть и те, кто сбор денег с предпринимателей считает правильным. "Это не для администрации, а для красоты города, для людей. Потом самим будет приятно полюбоваться красиво украшенным городом. Дома тоже каждый год докупаем украшения на ёлку, что-то сломается,что-то перегорит. А это в городе украшают на улице, где-то сломают, где-то украдут. Ничего не убудет если и поможете, вас же не заставляют по сто тысяч сдавать", - написала Наталья Смелова.

Напомним, ранее в Озерске закрылась единственная баня, и жителей городка теперь возят помыться в соседний Черняховск.

ИСТОЧНИК KP.RU