С начала года в области за управление неисправными автобусами оштрафовали 500 водителей
За 11 месяцев 2019 года в Калининградской области за управление неисправными пассажирскими автобусами к административной ответственности привлечены 500 водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в регионального управлении ГИБДД.
Еще 40 водителей были оштрафованы за нарушение режима труда и отдыха, также входе рейдов было выявлено 8 фактов отсутствия у водителей документов, разрешающих осуществление пассажирских перевозок.
Как ранее писала «Комсомолка», с начала года в Калининградской области произошло 26 ДТП с участием маршрутных такси. В этих авариях 43 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU