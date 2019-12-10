С начала года в области за управление неисправными автобусами оштрафовали 500 водителей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-10T14:27:24+03:00

Еще 40 водителей были оштрафованы за нарушение режима труда и отдыха

Изменить размер текста: A A

За 11 месяцев 2019 года в Калининградской области за управление неисправными пассажирскими автобусами к административной ответственности привлечены 500 водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в регионального управлении ГИБДД.

Еще 40 водителей были оштрафованы за нарушение режима труда и отдыха, также входе рейдов было выявлено 8 фактов отсутствия у водителей документов, разрешающих осуществление пассажирских перевозок.

Как ранее писала «Комсомолка», с начала года в Калининградской области произошло 26 ДТП с участием маршрутных такси. В этих авариях 43 человека получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU