2019-12-13T11:11:04+03:00
Экономика

Альфа-Банк запустил новогоднюю акцию для клиентов: отмена годовой комиссии по карте

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Альфа-Банк предоставляет своим клиентам уникальную возможность – оформление карты «100 дней без процента» без оплаты за годовое обслуживание. Акция ограничена и действует до конца декабря, а также не распространяется на ранее оформленные карты.

Директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич рассказал о нарастающей клиентской активности в период новогодних праздников, когда большинство покупает подарки и планирует путешествия. Поэтому, подчеркнул он, карта «100 дней без процентов» от Альфа-Банка может стать запасным помощником в этот период. Волосевич добавил, что таким образом Альфа-Банк хотел поздравить клиентов с праздниками, поэтому комиссия на новых оформленных картах отменяется. Также он отметил, что уверен в популярности этого предложения.

Карта «100 дней без процентов» – это одно из самых популярных предложений банка, которым пользуется уже более миллиона человек. Благодаря этой карте можно снимать наличные средства в банкоматах Альфа-Банка и его партнеров без процентов и до 50 тысяч рублей каждый месяц. Максимальный кредитный лимит достигает 500 тысяч рублей. В «100 дней без процентов» входит как снятие наличных, так и безналичная оплата. Оформить карту можно любым удобным способом: на сайте, в приложении или лично в офисе.

В нынешнем году Альфа-Банк укрепил лидирующие позиции в области выдачи кредитных карт и продолжает активно развивать свою долю рынка, которая на данный момент составляет 10,18%. Кредитно-карточный портфель компании за первые девять месяцев 2019 года расширился на 41%, что демонстрирует самую активную динамику развития среди пятерки ведущих банков России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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