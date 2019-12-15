2019-12-15T12:09:02+03:00
Происшествия

"Это солдаты НАТО!" В Балтийске автомобиль снес ворота городского парка

Виновников ДТП предлагают "оштрафовать по полной" и приговорить к исправительным работам
Кирилл Алексеев
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..Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
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В Балтийске неизвестные на автомобиле снесли ворота главного городского парка - имени адмирала Арсения Головко. Информация об этом размещена в паблике "Типичный Балтийск" в социальной сети "ВКонтакте".

"В ворота въехала машина, поняли это по разбитым частям автомобиля", - написал автор поста Юрий Кривошей, прикрепив несколько фотографий последствий аварии.

Под сообщением разгорелось оживленное обсуждение. Кто-то пошутил, что всему виной "солдаты НАТО", однако большинство шутку встретили в штыки.

"Это же история! Эти ворота единственное, что осталось красивого в парке. А потом мы будем говорить власти виноваты, если быдло ничего не ценит. Найти, оштрафовать по полной и на исправительные работы", - написала Светлана Деревенко.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Напомним, ранее известный комик Тимур Батрутдинов, который детство и юность провел в Балтийске, назвал его "самым ужасным городом России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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