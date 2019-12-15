Стадион "Калининград" вошел в тройку лучших футбольных арен России

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-15T12:55:42+03:00

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Олимпийский комитет России составил рейтинг лучших стадионов страны. Среди арен категории А (вмещающим более 15 тысяч зрителей) наш стадион занял второе место, опередив "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге, на строительство которой было потрачены рекордные 43 млрд рублей. Первое место разделили стадионы в Екатеринбурге и Казани.

Как сообщается, при оценке учитывались архитектура стадионов, внутренний дизайн и эффективность использования.

Стадион "Калининград" на Октябрьском острове был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его вместимость составляет 35 тысяч зрителей. На арене прошли четыре матча групповой стадии мундиаля, после чего стадион использует в качестве домашнего калининградская "Балтика", выступающая в ФНЛ. Кроме того, в Калининграде прошли несколько матчей сборной России.

До конца этого года стадион "Калининград" должен быть передан в собственность Калининградской области. Расходы на содержание арены составляют около 300 млн рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU