В Балтийске нашли водителя, который снес ворота в городском парке
.Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В Балтийске нашли водителя, который снес ворота в городском парке. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Фейсбук».
«В ночь на 15 декабря водитель «Мини-купера» выбил ворота в городском парке им.Головко. Мужчина 1988 года рождения превысил допустимую скорость и не справился с управлением. Водитель отделался ссадинами и ушибами, от медицинского освидетельствования он отказался», - сообщили в администрации.
Власти заявили, что потребуют компенсации у виновника ДТП и восстановления ворот парка.
ИСТОЧНИК KP.RU