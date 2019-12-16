СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-16T10:22:45+03:00

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В Балтийске нашли водителя, который снес ворота в городском парке. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Фейсбук».

«В ночь на 15 декабря водитель «Мини-купера» выбил ворота в городском парке им.Головко. Мужчина 1988 года рождения превысил допустимую скорость и не справился с управлением. Водитель отделался ссадинами и ушибами, от медицинского освидетельствования он отказался», - сообщили в администрации.

Власти заявили, что потребуют компенсации у виновника ДТП и восстановления ворот парка.

ИСТОЧНИК KP.RU