Калининград получит несколько миллиардов рублей на новый автомобильный мост через Преголю

СЕГОДНЯ 00:46 2019-12-19T00:46:48+03:00

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Оставить в Калининграде двухъярусный мост или снести – решит администрация Калининграда и общественность. Об этом на пресс-конференции в среду 18 декабря сказал губернатор Антон Алиханов. Ранее он опубликовал в Инстаграме новые эскизы мостов через Преголю. В одном проекте двухъярусный мост сохранен. По словам губернатора, историческая переправа в случае ее сохранения будет велопешеходной.

- Безусловного решения, что мост будет снесен, не существует, - заверил Антон Алиханов, но свое личное мнение высказывать не стал. – Мое решение ровным счетом ничего не меняет. Здесь вполне допустимо спросить общество. Какое решение примет оно? Проект новых мостов не подразумевает обязательно снос старого. Если будут ресурсы, чтобы привести его в порядок, то вполне можно его сохранить. Я не против.

Глава региона отметил, что строительство новых мостов через Преголю не обсуждается.

- Они там объективно нужны: новый ж/д мост и новый автомобильный мост. Они серьезно разгрузят транспортную систему. У меня уже есть телеграмма, где сказано, что нам предусмотрено несколько миллиардов рублей на этот новый автомобильный мост. Они за нами зарезервированы с 2021 года. Если мы сможем чуть быстрее продвинуться, то может, начнем в следующем году, - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU