ГИБДД: На балтийском шоссе сбили 15-летнюю девочку на «зебре»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-26T12:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности наезда на пешехода на балтийском шоссе в четверг, 26 декабря.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло в 8»5 на 16-м километре автодороги. Водитель «Фольксвагена» сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда школьница получила травмы и была доставлена в больницу.

По предварительным данным, на одежде пострадавшей не было светоотражающих элементов. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, в том числе, и с какой скоростью двигался водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU