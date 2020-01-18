Уголовников, которые избили мужчину и студентку в Калининграде, заключили под стражу

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:32:00+03:00

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Напомним, инцидент произошел 16 января в одном из общежитий Калининграда. Во время распития спиртных напитков двое мужчин стали избивать молодого человека. На шум прибежала 16-летняя студентка, которая попыталась успокоить мужчин, но в ответ те напали и на нее. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, 33-летний мужчина до сих пор находится без сознания. Полицейские задержали нападавших, оба уже были ранее судимы. Ввозбуждены два уголовных дела, по которых уголовникам грозит до 12 лет лишения свободы.

- Ленинградским районным судом в отношении подозреваемых выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU