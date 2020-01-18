В Калининграде закрылась бургергная Black Star Burger на Ленинском проспекте
Заведение сменит прописку
.Фото: Карен АПРИЯНЦ
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Бургерная, принадлежашая лейблу Тимати Black Star, открылась на Ленинском проспекте в Калининграде ровно год назад - в январе 2019-го. Однако теперь двери закрыты.
Как сообщается в официальном аккаунте бургерной в Инстаграм, заведение переезжает - смена дислокации была запланирована еще на 16 января. Новым место прописки станет торговый центр «Кловер», однако о дате открытия пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU