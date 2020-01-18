2020-01-18T22:47:35+03:00
Общество

«Локомотив» перечислит деньги с продажи билетов на спасение больной девочки в Калининграде

Николай Литвинов
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Волейбольный клуб присоединился к акции в поддержку Миланы Семеньковой. Как уже рассказывала «Комсомолка», этой полуторогодовалой девочке требуется укол стоимостью 2 миллиона долларов. Только он может спасти ей жизнь – у Миланы редкое генетическое заболевание.

Во время сегодняшнего матча "Локомотива" в холле Дворца спорта "Янтарный" уже установили специальный ящик для сбора средств и с указанием реквизитов. Кроме того, "Локомотив" передаст Милане средства, вырученные от продажи билетов на матч с "Динамо" (Краснодар), который состоится 26 января. Об этом сообщает официальная группа калининградского клуба в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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