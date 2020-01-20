Священник прокомментировал инцидент в Гвардейском районе, где мужчина сломал шею на Крещение

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:39:13+03:00

По их словам молодого человека предупреждали несколько раз, но он пренебрег советами

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Священник Валерий Алексеев, который освящал воду в Ровном, где 23-летний мужчина словам шею, прыгнув в купель на Крещение, рассказал подробности инцидента. По его словам в ту ночь праздник проходил тождественно и радостно, было очень много людей и все улыбались.

- Каждый год я приезжаю без четверти двенадцать и после молебна освящаю воду. Мы всегда предупреждаем, и не один раз, что в нетрезвом виде даже подходить к купели нельзя. Этот молодой человек пренебрег советами. Более того, он перед этим уже где-то успел искупаться, и вот, решил еще раз. Его не пускали к купели, сдерживали. Он повернулся ко всем лицом и всех начал поздравлять с праздником. А потом повернулся и нырнул, - рассказал Валерий Алексеев.

По словам священника, у этого парня в 13 лет уже был перелом позвоночника. Но, судя по всему, урок он не вынес.

- Нет добра без худа. Пару лет назад у нас был случай – тоже пьяный человек занырнул, заплыл за буйки и разрезал лоб острой кромкой льда. Ему там же на месте рану зашили медики, – сказал представитель РПЦ.

Напомним, в карьере у поселка Ровное Гвардейского района в ночь на 19 января, когда праздновали Крещение, 23-летний мужчина прыгнул в купель и сломал шею. В водоем вниз головой нырнул житель поселка Сазоновка Полесского района. Он ударился о дно и потерял сознание. Из воды его вытащили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU