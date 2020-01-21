В мэрии Калининграда подсчитали ежедневное число пассажиров общественного транспорта

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:41:51+03:00

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В Калининграде в среднем за день 150 тысяч человек пользуются общественным транспортом. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Калининград» сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Калининграда Александр Химич.

"В прошлом году начала работать автоматическая система учета пассажиров – электронный билет, что позволяет нам знать, сколько пассажиров проехало, как они оплатили проезд, есть датчики подсчета пассажиров, так что мы знаем, сколько человек проезжают в автобусах и маршрутках", - сказал он.

По его словам, большая часть пассажиров пользуется автобусами, на втором месте – маршрутки, на третьем – трамваи и троллейбусы.

Полностью эфир с Александром Химичем слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU