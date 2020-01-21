2020-01-21T13:23:16+03:00
Звезды

Первая премьера года «О.К.» - о душе художника

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4 февраля в 19.00 на малой сцене драмтеатра состоится первая премьера наступившего года. «О.К.» - это монограмма, которой подписаны полотна знаменитого австрийского экспрессиониста 20-го века Оскара Кокошки. Спектакль, вдохновляющий на жизнь и творчество, навеян историей его любви. Музой живописца на три года стала вдова великого композитора Альма Малер. И шедевр Кокошки «Невеста ветра» посвящен именно ей.

Форма «мокьюментари» - буквально: «подделка», жанр не по-настоящему документального кино. Это поэтическое исследование того, как ощущение времени, зарождение любви и ее утрата влияют на отображение реальности. Поэтому текст написан ритмической прозой.

Спектакль «О.К.» (18+) - о том, как две яркие индивидуальности находят друг друга и расстаются, а сверхсильные эмоции рождают произведение искусства. На сцене - живопись действия. Причем само действие происходит в душе художника, а его переживания ложатся на холст здесь и сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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