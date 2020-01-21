2020-01-21T19:49:53+03:00
Общество

В откопанный немецкий лабиринт в Зеленоградске хотят пускать туристов

Идею озвучили на совещании в местной администрации
Александр КАТЕРУША
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Главный подземный ход идет перпендикулярно променаду.Главный подземный ход идет перпендикулярно променаду.Фото: Газета "Волна"
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В администрации Зеленоградска провели аппаратное совещание, на котором обсуждали туристическую привлекательность города-курорта. Говорили, в частности, о немецком бункере, который откопали в центре бывшего Кранца.

Как сообщается на сайте местной администрации, было дано поручение поставить на кадастровый учет помещения немецкого бомбоубежища под площадью «Роза ветров».

«Заброшенный немецкий бункер может стать точкой притяжения для туристов. По словам главы администрации, уже есть интерес со стороны инвесторов, которые готовы разместить под «Розой ветров» музей», - говорится в сообщении.

Напомним, вход в бункер засыпали еще в советские годы. Так образовался холм в прогулочной зоне.

Под землей на глубине 2,5 метра есть длинный коридор с ответвлениями и изгибами. Предположительно это противоосколочное или газовое убежище. Высота потолка позволяет человеку идти, не сгибаясь.

Длинный коридор расположен перпендикулярно променаду. В него есть два входа. Один – со стороны кафе «Забава», другой – недалеко от моря, со стороны бывшего бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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