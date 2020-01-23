2020-01-23T18:58:24+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, задавившего пешехода под Гусевом

В четверг автоинспекторы обнаружили в поселке Садовое «Мерседес» с техническими повреждениями и признаками ДТП
Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Сотрудники отдела ГИБДД в Немане задержали подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

23-летнего мужчину сбили на 61-м километре автодороги «Советск-Гусев» накануне вечером. От полученных ранений он скончался до приезда скорой помощи. Водитель с места происшествия скрылся.

В четверг автоинспекторы входе поведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в поселке Садовое Краснознаменского района «Мерседес» с техническими повреждениями и признаками ДТП. Также был установлен водитель автомобиля, им оказался 37-летний местный житель.

«Мужчина пояснил, что 22 января вблизи города Гусева совершил наезд на находившийся на проезжей части дороги велосипед, пешеходов не видел. После этого, не останавливаясь, он поехал домой, где употребил спиртные напитки. Результаты освидетельствования с помощью алкотестера подтвердили наличие алкоголя в крови у водителя», - рассказали в управлении ГИБДД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С задержанным работает следственно - оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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