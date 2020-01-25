В Калининграде на «зебре» сбили маму с ребенком: 11-летняя девочка погибла

25 Янв. 2020 2020-01-25T22:18:43+03:00

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Стали известны подробности ДТП на проспекте Победы, в котором сбили пешеходов.

Как сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая, наезд на пешеходов произошел на нерегулируемом переходе в районе дома №229. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 18:25.

По предварительной информации, водитель «Ауди-80» 1987 г.р. сбил маму с дочкой, которые переходили проезжую часть по «зебре».

В результате наезда 11-летняя девочка от полученных травм погибла на месте, ее маму доставили в реанимацию.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД по Центральному району и эксперты, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - добавила представитель УМВД по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU