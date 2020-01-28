В Калининграде троих туристов, прибывших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:55:37+03:00

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В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Управление Роспотребнадзора по Калининградской области продолжает проводить комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

- В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации продолжается контроль за прибывающими из за рубежа лицами с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования, - говорится в заявлении. - В январе в пунктах пропуска проведён санитарно-карантинный контроль в отношении 49,5 тысяч пассажиров. Лиц, с признаками инфекционных заболеваний, в том числе среди пассажиров, посещавших КНР не выявлено.

По данным ведомства, трое граждан с симптомами острых респираторных инфекций, посещавших КНР в качестве туристов, и обратившиеся за медицинской помощью в медицинские организации были оперативно госпитализированы и лабораторно обследованы на весь перечень возможных возбудителей респираторных инфекций, включая коронавирусную инфекцию.

- Исследования материала проведено лабораторией центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области высокочувствительным и высокоточным методом полимеразно цепной реакции. При проведении скрининговых исследований получены результаты. У двух заболевших - грипп А, у одного - грипп В. Больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - отметили в Роспотребнадзоре

По результатам оперативного мониторинга на текущий момент в области уровень заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом ниже эпидемического порога, заболеваемость внебольничными пневмониями не превышает среднемноголетних уровней.

Региональный Роспотребнадзор по Калининградской области рекомендует калининградцам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, а также советует соблюдать меры профилактики респираторных инфекций, не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.

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Есть план, провели учения

Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области разработан региональный план организационных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. План утвержден губернатором Калининградской области.

Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, вопросы изоляции лиц с подозрением на заболевания и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, определен алгоритм лабораторной диагностики. Проведены необходимые учебно-практические учения по закреплению действий.

ИСТОЧНИК KP.RU