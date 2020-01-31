Драмтеатр в феврале: прощальный показ и премьера

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:43:12+03:00

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В афише калининградской драмы на февраль - 23 спектакля. Это постановки на все возрасты и запросы публики: современная драма, инсценировки классики, комедии – от водевиля до абсурда и черного юмора, есть даже кино-жанры и сказки бэби-театра.

Премьерой этого месяца станет 4-го февраля спектакль «О.К.»(18+). Его название - монограмма, которой подписаны полотна австрийского экспрессиониста XX века Оскара Кокошки. Постановка Регины Саттаровой на малой сцене навеяна историей любви художника к вдове композитора Альме Малер.

В День влюбленных 14 февраля на большой сцене театра состоится прощальный показ трагикомедии «Валентинов день»(16+) по пьесе современного драматурга Ивана Вырыпаева. Премьера спектакля, поставленного Вячеславом Виттихом, состоялась в мае 2014 года. С тех пор его посмотрели десятки тысяч зрителей.

Театральный репертуар постоянно обновляется. За сезон труппа выпускает в среднем 8 новых спектаклей. Премьера марта – «Тайна парижских бриллиантов»(12+) по новелле Э.Т. А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» в постановке Леонида Алимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU