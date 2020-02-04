2020-02-04T10:41:20+03:00
Общество

Полиция Гурьевска разыскала трех пропавших школьниц

Девочек обнаружили у подружки в Калининграде
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области завершились поиски трех пропавших школьниц из Гурьевска. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Напомним, 2 февраля три школьницы (13-ти и 15-ти лет) уехали из Гурьевска в Калининград и не вернулись домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили друзей и знакомых разыскиваемых, подготовили ориентировки с их приметами, которые были направлены во все территориальные отделы полиции и региональные СМИ. В результате девочки были обнаружены в Калининграде на улице Орудийной, где они гостили у подружки.

«Выяснилось, что школьницы за время своего отсутствия успели побывать в гостях у нескольких знакомых. Полицейские передали девочек родителям. Инспекторы ПДН установили, что каких-либо противоправных действий в отношении них не осуществлялось. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетними о недопустимости самовольного ухода из дома», - уточнила СветланаПоставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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