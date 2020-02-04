2020-02-04T11:25:05+03:00
Общество

В правительстве приняли решение по «треснувшему» дому в пос. Васильково

Светлана БАРОН
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..Фото: Иван МАРКОВ
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На аварийном доме по ул. Весенней в пос. Васильково отреставрируют фасад. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский. По его словам, такое решение приняли на заседании у губернатора.

- Мы исследовали дом полностью. Успокою сразу: фундамент очень хороший, дому ничего не грозит. Да, в связи с оплошностями строителей начал отлетать фасад. На прошлой неделе Антон Алиханов собирал совещание по этому дому. Дом будет реконструирован. Скорее всего, там сделают алюминиевый фасад. Дом будет утеплен. Расселять если будут, то частично, где будет делаться ремонт. Логистику сейчас продумают, как это сделать. Но решение принято. Думаю, за год-полтора это будет все сделано. Объем очень большой, работ много. Надо убрать облицовочный кирпич и навешивать вентилируемые фасады. Дом будет выглядеть очень красиво и современно, и будет усилен, чтобы не было колебаний, который привели к разрушению, - рассказал Подольский.

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Интервью с главой Гурьевска полностью слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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