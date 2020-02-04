Умереть в Калининграде стало дороже
В Калининграде выросла стоимость ритуальных услуг. Об этом сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на данные городской администрации.
Так, согласно последнему постановлению, стоимость услуг по погребению с 3 февраля увеличилась на 178 рублей и отныне заплатить за эти услуги придется 6,1 тысячи рублей.
Как пояснили в мэрии, в общую сумму входят такие услуги как оформление документов, гроб, табличка и колышек для нее, перевозка тела на кладбище, рытье могилы и ее засыпка. Дороже всего обходится гроб - 1862 рубля 56 копеек.
В реальности похороны обходятся гораздо дороже - около 60 тысяч рублей.
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Николай (имя изменено), который работает ритуальным агентом в Калининграде уже 6 лет, решился поговорить с корреспондентом «КП» только на условии полной анонимности. По его словам, похоронным делом он начал заниматься по чистой случайности. И чтобы понять, его это призвание или нет, потребовалось всего несколько дней (ПОДРОБНЕЕ).
ИСТОЧНИК KP.RU