Умереть в Калининграде стало дороже

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:49:55+03:00

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В Калининграде выросла стоимость ритуальных услуг. Об этом сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на данные городской администрации.

Так, согласно последнему постановлению, стоимость услуг по погребению с 3 февраля увеличилась на 178 рублей и отныне заплатить за эти услуги придется 6,1 тысячи рублей.

Как пояснили в мэрии, в общую сумму входят такие услуги как оформление документов, гроб, табличка и колышек для нее, перевозка тела на кладбище, рытье могилы и ее засыпка. Дороже всего обходится гроб - 1862 рубля 56 копеек.

В реальности похороны обходятся гораздо дороже - около 60 тысяч рублей.

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Николай (имя изменено), который работает ритуальным агентом в Калининграде уже 6 лет, решился поговорить с корреспондентом «КП» только на условии полной анонимности. По его словам, похоронным делом он начал заниматься по чистой случайности. И чтобы понять, его это призвание или нет, потребовалось всего несколько дней (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU