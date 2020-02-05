2020-02-05T18:25:32+03:00
Спорт

«Балтика» заключила контракты с двумя игроками из «Арсенала»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская «Балтика» заключила контракты с двумя игроками. Это 19-летний центральный полузащитник Юрий Петровский, который на протяжении двух сезонов он выступает за тульский «Арсенал» в молодежном турнире РПЛ. Он провел 25 игр, забил в них 5 мячей.

Петровский будет выступать за «Балтику» под номером 78.

Кроме того, как сообщает пресс-служба «Балтики», под номером 60 играть за Калининград предстоит еще одному новичку команды – воспитаннику ЦСКА Тамерлану Мусаеву. Парню 18 лет, его амплуа – центральный нападающий.

В сезоне 2019/2020 Тамерлан выступал за тульский «Арсенал».

Контракт с Мусаевым заключен на 4,5 года.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подтвердил переговоры с калининградской «Балтикой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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