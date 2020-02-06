На Куршской косе хотят открыть музей, посвященный Великой Отечественной войне

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:45:03+03:00

Руководство национального парка еще не определилось, будет ли вход платным

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Музей, посвященный Великой Отечественной войне хотят открыть на территории Куршской косы. Об этом директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

По его словам на косе есть подходящие для музея немецкие бункеры.

- Мы их ставим на учет в Росимуществе. Хотим открыть музей, посвященный Великой Отечественной войне, – сказал Анатолий Калина, но не стал рекламировать место с укрепительными сооружениями.

- Это cклад оружия, смотровые башни. Это фундаментальные конструкции. Ведем проработку, чтобы их узаконить, - сказал директор нацпарка.

По его словам, будет ли вход в музей платный или нет, еще не определено.

«Комсомолка» писала о береговой батарее среди дюн на Куршской косе.

Все что можно увидеть свободно сегодня – это остатки старой бетонной дороги (бетон там поразительно высокого качества и в прекрасном состоянии), да узкоколейку, местами засыпанную землей и сильно поросшую травой и кустарниками.

Но самое интересное – это помещение порохового погреба, в котором хранили боеприпасы (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU