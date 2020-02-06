2020-02-06T10:43:45+03:00
Дом. Семья

Анатолий Калина рассказал, почему лисенка Куршика не отпустят на волю

Животное хоть и остается диким, но слишком привыкло к людям
Александр КАТЕРУША
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Куршик в вольере.Куршик в вольере.Фото: Александр КАТЕРУША
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К лису Куршику, которого в свое время подкинули на КПП косы, приходят подружки, но вот пообщаться с ними близко он не может, ведь сидит в вольере. Общение ограничивают в том числе, чтобы дикие лисы не заразили Куршика. Об этом директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Что принесут другие лисы – неизвестно. А отпускать Куршика на волю мы не планируем. Он пойдет в поселки. Боюсь, выйдет на дорогу и произойдет необратимая ситуация, - сказал директор нацпарка.

Он отметил, что Куршик, чувствует себя хорошо.

- Он – любимец женского коллектива. Его обожает бухгалтерия, он с ними гуляет в обеденное время, - сказал Анатолий Калина.

Напомним, Двухнедельного лисенка неизвестные подкинули на КПП национального парка «Куршская коса» в начале мая 2018. Малыш, которого назвали Куршик, тогда помещался на ладони и выкармливать его пришлось специальной смесью. Зверек быстро окреп и подрос, став местной достопримечательностью.

СПРАВКА «КП»

Имя лисенку выбрали путем голосования среди около 600 подписчиков в социальных сетях. В общей сложности было восемь вариантов, отобранных из множества предложенных пользователями интернета. В итоге за Куршика отдали 147 голосов, на втором месте, уступив всего один голос, оказался «Май», с 80 голосами в первую тройку также вошел «Вук».

ИСТОЧНИК KP.RU

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