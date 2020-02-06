2020-02-06T14:00:10+03:00
Общество

Tele2 разработала платформу для борьбы с телефонными мошенниками

Это первый подобный интеллектуальный продукт на российском телеком-рынке
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новая антифрод-платформа Tele2 помогает уменьшить число случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров. Это первый на российском телеком-рынке интеллектуальный продукт для борьбы с мошенничеством с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники под видом службы безопасности кредитного учреждения получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов.

Tele2 реализовала пилотный проект по тестированию системы контроля голосовых вызовов совместно с ОА «Тинькофф Банк». Результаты показали, что платформа успешно определила источник звонка и отличила настоящие вызовы от звонков с подменных номеров. Если человеку звонят с номера кредитного учреждения, но антифрод-платформа со стороны банка не подтверждает звонок, значит, вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может оперативно заблокировать транзакции клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств. Звонки из так называемых «тюремных колл-центров» Tele2 определяет на основе аналитики больших данных, объединив информацию о вызове и типе объекта, откуда идет звонок.

- Операторы мобильной связи и коммерческие банки прикладывают максимум усилий, чтобы защитить данные и деньги своих клиентов, - говорит директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова. - В нашей компании действует комплексная программа по защите абонентов от мошенников. С запуском системы контроля голосовых вызовов мы рассчитываем интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков, что позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Немане из цеха по переработке древесины украли оборудование на 600 тысяч
В поселке Васильково построят детсад на 225 мест
В Калининграде для ученицы ШИЛИ, на которую упал шкаф, объявлен новый сбор
Главком ВМФ оценит работу руководства Балтфлота
В Зеленоградске сын-уголовник обокрал собственного отца
Антимонопольщики не увидели роста цен на медицинские маски в Калининграде
Анатолий Калина: На Куршской косе появятся туалеты в виде контейнеров
В Калининграде мошенник выманил у пенсионера 38 тысяч за восстановление документов
В Калининградской области ко Дню Победы ветераны получат по 50 тысяч рублей
В Калининграде оштрафовали кадастрового инженера за махинации с актом обследования
Смотритель озера в Светлогорске попал в шорт-лист премии «Серебряный Лучник»
Tele2 разработала платформу для борьбы с телефонными мошенниками
Калининградская область вошла в число регионов - лидеров по сбору рапса
В Багратионовском районе установят стенды о сражении при Прейсиш-Эйлау
В Багратионовском районе пройдет эстафета «Дорогами Победы»
В Калининградской области введен трехмесячный запрет на вылов щуки
22-летнего рецидивиста из Пионерского отправили в колонию за серию квартирных краж
В Гусеве построят копию Московского Кремля
В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли еще одну школу
В Калининграде больше 20 пожарных тушили склад с бытовой химией
Калининград вошел в число претендентов на проведение финала Кубка России по футболу
Полиция разыскала пропавшую 17-летнюю калининградку
Полиция: Просившая забрать у нее детей калининградка была сильно пьяна
Калининград вошел в десятку самых интересных городов для детей