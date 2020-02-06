Tele2 разработала платформу для борьбы с телефонными мошенниками

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:00:10+03:00

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Новая антифрод-платформа Tele2 помогает уменьшить число случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров. Это первый на российском телеком-рынке интеллектуальный продукт для борьбы с мошенничеством с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники под видом службы безопасности кредитного учреждения получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов.

Tele2 реализовала пилотный проект по тестированию системы контроля голосовых вызовов совместно с ОА «Тинькофф Банк». Результаты показали, что платформа успешно определила источник звонка и отличила настоящие вызовы от звонков с подменных номеров. Если человеку звонят с номера кредитного учреждения, но антифрод-платформа со стороны банка не подтверждает звонок, значит, вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может оперативно заблокировать транзакции клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств. Звонки из так называемых «тюремных колл-центров» Tele2 определяет на основе аналитики больших данных, объединив информацию о вызове и типе объекта, откуда идет звонок.

- Операторы мобильной связи и коммерческие банки прикладывают максимум усилий, чтобы защитить данные и деньги своих клиентов, - говорит директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова. - В нашей компании действует комплексная программа по защите абонентов от мошенников. С запуском системы контроля голосовых вызовов мы рассчитываем интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков, что позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU