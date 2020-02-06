В Калининградской области ко Дню Победы ветераны получат по 50 тысяч рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:19:45+03:00

Об этом сегодня сообщил губернатор Антон Алиханов

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В Калининградской области ко Дню Победы ветераны войны получат по 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов на свой странице в Инстаграме.

- Приняли решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны по 50 тысяч рублей в связи с празднованием 75-летия Великой Победы, - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что ветераны войны получат по 75 тысяч рублей из федерального бюджета. Общая сумма единовременной помощи составит, таким образом, 125 тысяч рублей.

О том, кому и какие выплаты положены, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU