В Калининградской области ко Дню Победы ветераны получат по 50 тысяч рублей
В Калининградской области ко Дню Победы ветераны войны получат по 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов на свой странице в Инстаграме.
- Приняли решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны по 50 тысяч рублей в связи с празднованием 75-летия Великой Победы, - написал глава региона.
Ранее сообщалось, что ветераны войны получат по 75 тысяч рублей из федерального бюджета. Общая сумма единовременной помощи составит, таким образом, 125 тысяч рублей.
О том, кому и какие выплаты положены, читайте ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU