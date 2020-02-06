2020-02-06T18:36:10+03:00
Экономика

В Калининграде стали больше строить жилья

Впервые за три года зафиксирован устойчивый рост объемов нового жилищного строительства
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Федеральное агентство недвижимости ЦИАН опубликовало данные о вводе в эксплуатацию жилья в регионах России в прошлом году. Лидеры рейтинга не изменились - Московская область, Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Как отмечается, впервые за последние три года зафиксирован устойчивый рост объемов нового жилищного строительства в большинстве регионов. Точками роста для отрасли остаются крупные многоэтажные кварталы на окраинах растущих агломераций и строительство жилья населением.

В Калининградской области в 2019-м было введено 973 тысячи квадратных метров жилья, что на 8% больше, чем в 2028 году. По этому показателю наш регион занял третье место в Северо-Западном федеральном округе (после Питера и Ленинградской области) и 25-е в "общефедеральном" зачете. Доля объема введенного в эксплуатацию жилья к населению области составила 30%.

- Рост объема ввода нового жилья по итогам 2019 года не может не радовать, – сообщил Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН. – Показатель увеличился в подавляющем большинстве регионов, стабильно растут объемы строительства жилья населением.

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Гостем программы «Прямая линия» на радио «Комсомольская правда» стал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. Он подвел итоги 2019 года и рассказал о перспективах 2020-го.

- Если брать последнюю трехлетку, количество вводимых квадратных метров жилья растет каждый год. В 2019-м ввели больше, чем было запланировано - 973 тысячи квадратных метров. Планку на 2020-й поставили на уровне 980 тысяч квадратных метров, - рассказал Черномаз (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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