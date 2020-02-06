2020-02-06T19:21:52+03:00
Добрые дела

В Калининграде неизвестная перечислила на лечение Миланы Семеньковой 1 миллион рублей

Предположительно благотворительницей является супруга футболиста сборной России Инна Жиркова
Надежда Ржевская
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..Фото: Instagram.com
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В четверг вечером вечером на счет Миланы Семеньковой неизвестная женщина перечислила 1 миллион рублей!

"Спасибо вам большое, - написала мама девочки Виктория Кашуба в ответ на пожертвование. – Вы – наш добрый волшебник".

- Такая помощь нас всех очень вдохновляет! – поделились эмоциями волонтеры.

Имя таинственной благотворительницы не раскрывается, но по удивительному совпадению в Инстаграме у Инны Жирковой, супруги полузащитника сборной России по футболу, под последним постом стали появляться слова благодарности. "Инна, спасибо вам за помощь Семеньковой Милане, восхищаюсь вами!", - написала одна из подписчиц. Ранее Инна Жиркова поддержала сбор средств для крошки из Калининграда.

Напомним, только за минувшие выходные, благодаря крупным событиям, прошедшим в Калининграде и Гусеве, для оплаты лечения малышки было собрано почти 2 миллиона рублей.

Свежие цифры такие: собрано более 16 500 000 рублей, а необходимо – 150 миллионов рублей.

Историю Миланы Семеньковой читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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